Publicado 06/12/2024 10:28

Porciúncula- O ano letivo vai terminar em Porciúncula com uma palestra-show na próxima segunda-feira (9) às 19 horas, na Quadra de Esportes Ivon Chein Mansur.

A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a FUNARJ, traz o espetáculo Vida de Professor, com o ator e psicólogo Diogo Almeida.



O evento tem a participação especial dos atores e educadores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, responsáveis pela abertura do ano letivo de 2024 na cidade. Para participar, interessados devem se inscrever na Secretaria de Educação, e a entrada é franca.





NinoBellieny