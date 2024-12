Local onde seria a reunião no horário marcado - Transição

Local onde seria a reunião no horário marcadoTransição

Publicado 20/12/2024 15:50

Porciúncula - O período de transição de um governo para o outro não está sendo tranquilo no município, e segundo integrantes do grupo escolhido pelo prefeito eleito Guilherme Fonseca (PSD), há uma atitude de visível má vontade da parte da gestão que se despede.

Guilherme, diplomado na quinta-feira (19) recorreu ao judiciário para obter informações, e no recente dia 1/12, a juíza da Vara Única da Comarca de Porciúncula, deu liminar para acesso irrestrito às informações do atual governo.

No entanto, a gestão do prefeito Léo Coutinho (Solidariedade) tem evitado colaborar, e a equipe de Fonseca que, teria uma reunião oficial com o ainda secretário de Fazenda, não encontrou ninguém no local, pois os servidores foram dispensados para as folgas de Natal.

O chefe do grupo de transição, Natalino Souza, tentou se informar no gabinete do prefeito Léo, mas bateu de frente com a burocracia do silêncio.



NinoBellieny