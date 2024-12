~Ultima entrega do prefeito que se despede, Léo Coutinho - RoseFerreira

Porciúncula- A Secretaria de Saúde do município inaugurou nesta segunda-feira (3) as novas instalações do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas, agora com sede própria na Rua Otávio de Avellar, no Centro.



O CEO oferece serviços de Prótese Dentária, Odontopediatria e Ortodontia. A estrutura climatizada tem sete consultórios, dois banheiros com acessibilidade e uma sala de espera.



Além de central de material esterilizado e uma sala de raio X digital, todo o serviço do CEO é conectado por meio do Informatiza APS e com o PEC-Prontuário Eletrônico do Cidadão.



O prefeito Leo Coutinho, cujo mandato se encerra nesta terça-feira á meia-noite, celebrou a entrega da nova unidade: “Estou muito feliz com essa inauguração. É uma unidade totalmente nova, ampla e com um projeto moderno de infraestrutura e equipamentos de última geração, além de contar com diversas especialidades. Realmente é um sonho que está se tornando realidade para a população porciunculense”.



