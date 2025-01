Vice Riandro e prefeito Guilherme, Porciúncula-RJ - Decom

Publicado 03/01/2025 13:53 | Atualizado 03/01/2025 14:31

Porciúncula- Guilherme Fonseca (PSD) e Riandro Petrucci (PP) prefeito e vice respectivamente, tomaram posse na noite de quarta-feira (1), na sede do Centro de Convenções Lios / Rotary de Porciúncula.

No primeiro discurso como prefeito, Fonseca reforçou o compromisso com a população, agradeceu a confiança, prometeu uma cidade melhor, e também lembrou as dificuldades enfrentadas durante a transição por falta de transparência do governo anterior.

A posse dos 11 vereadores foi às 15h, com Saulo Araújo Calzolari eleito presidente da Câmara para os próximos dois anos, Jefferson Soares Moreira, vice, e Fellipe Lamas Coutinho, secretário.

NinoBellieny com informações de Cinthia Brum