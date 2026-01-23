A entrega do material escolar acontece a partir do dia 09 de fevereiro, durante a Reunião de Pais e Responsáveis - Foto: Fabiano Sabino

Publicado 23/01/2026 11:51

Porto Real - Os kits de material escolar dos estudantes da Rede Municipal de Ensino já chegaram às unidades e serão entregues pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) no início do ano letivo. A iniciativa contempla todos os estudantes: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre os materiais estão cadernos, lápis de cor, canetas, apontador, borracha, estojo, régua, mochila, tinta guache, pincéis, massinha de modelar e vários itens.

“O material escolar foi cuidadosamente escolhido e é de fundamental importância no apoio às atividades pedagógicas. Cada conjunto foi montado conforme a faixa etária e as necessidades pedagógicas de cada

etapa de ensino. Garantir o material desde o primeiro dia, simboliza o cuidado e o compromisso da gestão de oferecer um aprendizado com cada vez mais qualidade aos nossos estudantes”, considerou a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza.

A entrega do material escolar acontece a partir do dia 09 de fevereiro, durante a Reunião de Pais e Responsáveis do I Trimestre de cada segmento: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e EJA.