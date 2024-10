Aluísio d'Elias comenta rompimento com vice-prefeito, construção do Hospital Municipal e expectativa para segundo mandato - Divulgação

Aluísio d'Elias comenta rompimento com vice-prefeito, construção do Hospital Municipal e expectativa para segundo mandato

Tendo como único adversário o seu atual vice-prefeito, Aluísio d'Elias (PP) foi reeleito prefeito de Quatis com 56,75% dos votos válidos. Agora, a partir de 2025, com a vice-prefeita, a professora Ivone (PL), ele pretende ampliar as ações no município e entregar a sua maior obra: o Hospital Municipal.Aluísio d'Elias tem 44 anos. É filho do ex-prefeito de Quatis, José Laerte d'Elias. Em 2016, foi eleito vereador e em 2021 assumiu o Poder Executivo pela primeira vez.

Em entrevista exclusiva ao O Dia, o prefeito reeleito falou sobre a relação com o vice-prefeito, das prioridades e do que a população pode esperar do segundo mandato.



- O senhor foi reeleito e ganhou do seu atual vice. Este rompimento causou uma divisão neste primeiro mandato. Como um senhor pretende administrar e manter a boa relação com a sua nova vice-prefeita?

O rompimento com o vice-prefeito não foi algo pensado e nem desejado, mas infelizmente por posturas e por desejos individuais, acima do grupo, houve essa decisão. Já a decisão dele sair como candidato de oposição partiu dele. A busca por uma pessoa que pudesse dar segurança, tanto a gestão, e também com alinhamento de pensamentos, com posturas parecidas, em relação ao que queremos para o município, fez com que a secretária de Educação, Professora Ivone, fosse a escolhida e a população entendeu e nos ajudou a ganhar a eleição. Minha relação profissional e pessoal com a Ivone é excelente. Já trabalhamos juntos, já fomos companheiros em outras eleições e agora vamos seguir trabalhando.



- O que a população de Quatis pode esperar dos 100 primeiros dias deste segundo mandato?

A partir do dia 1 de janeiro de 2025, seguindo os 100 primeiros dias, vamos continuar trabalhando para começar executar os projetos planejados dentro desses quatros anos. Temos projetos como construção de escolas, do Hospital do Povo, da Policlínica, melhorias no abastecimento de água, entre outros. Agora a gente vai colher os frutos plantados nesses primeiros quatro anos, onde arrumamos a casa e agora vamos conseguir colocar em prática as obras de maiores impactos e também as políticas públicas para a população mais carente, que envolve a Saúde, Educação e Assistência Social.



- Há alguma previsão para o término da obra do Hospital Municipal?

A licitação para a construção do hospital irá acontecer no próximo mês, o prazo para construção tem uma média de 1 ano e meio a dois anos, acreditamos que no final de 2026 estaremos com a construção do hospital finalizada, tendo a total gerência da Saúde do município. Hoje nós temos a parceria com o hospital filantrópico, que não vem funcionando bem, e estamos trabalhando para que esses problemas sejam sanados, mas com a construção do Hospital Municipal, 100% da gestão passa ser do município.



- Quais serão as suas prioridades neste segundo mandato? O que pretende fazer nestas áreas?

As prioridades sempre serão educação e saúde. A gente já vem trabalhando na reestruturação da Atenção Básica da Saúde e já melhoramos muito. Vamos focar agora no pronto atendimento e na melhoria de sua cobertura. Já na educação o foco principal será o resgate pedagógico. Nós fizemos o resgate da infraestrutura, das condições das escolas, dos professores, melhoria dos salários e agora é fazer com que os nossos alunos efetivamente vivam a educação como ela deve ser vivida, em sua plenitude, fazendo da educação uma prioridade, mas com qualidade. Isso que temos buscado sempre.