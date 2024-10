Publicado 28/10/2024 11:50

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis informou que a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) realizará, entre esta segunda-feira (28), até o próximo dia 8 de novembro, a Manobra Escolar na cidade, um exercício de simulação em algumas áreas específicas.

A operação envolverá o deslocamento de viaturas com cerca de 5 toneladas, sobrevoo de aeronaves, além da participação de aproximadamente 150 militares armados e equipados. Embora não estejam previstos tiros reais, a AMAN informou que serão realizados disparos de festim durante a simulação.

Os locais de instalação e concentração dos militares incluem o Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e o Posto de Segurança Estático, que serão posicionados no pórtico de entrada da cidade, no bairro Barrinha, e na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no bairro Bondarowsky.