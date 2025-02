Publicado 17/02/2025 23:18

Quatis - Na noite do último domingo (16), um homem de 57 anos foi atingido por um disparo, em Quatis (RJ). O caso aconteceu na Rua Coronel José Leite, no Centro da cidade.



De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para comparecerem no Hospital de Quatis, pois um homem havia dado entrada na unidade com uma perfuração de arma de fogo.

No local, a vítima informou que dois indivíduos em uma motocicleta passaram no endereço atirando e fugiram logo em seguida.



O homem recebeu atendimento e foi levado para o Hospital São Lucas. Conforme a PM, ele foi atingido nas nádegas, seu estado de saúde é estável e não corre risco de morte.



O caso foi registrado na delegacia de Porto Real, responsável pela jurisdição de Quatis. Até o momento, ninguém foi preso, e a motivação do crime ainda é desconhecida.