Publicado 17/02/2025 23:08

Quatis - O distrito de Falcão, em Quatis, será palco neste domingo (23) da Feira Livre Cultural de Falcão. Evento tradicional na região, esta edição terá um clima especial de pré-carnaval, com uma programação repleta de música e lazer.

De acordo com a prefeitura de Resende, as atividades começam às 8h e se estendem até às 20h, na praça do distrito, oferecendo atrações para toda a comunidade. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados.



A programação inicia às 8h com uma partida de futebol entre as equipas Fúria FC e Master 20, no campo local. Às 13h, o evento ganha ritmo com música ambiente e apresentações de DJ. Em seguida, às 14h30, a bateria ‘Unidos da Raiz’ promete contagiar o público com o verdadeiro espírito carnavalesco. O encerramento fica por conta do grupo ‘Zero Bala’, que sobe ao palco às 17h para animar os participantes.