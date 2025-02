Prefeitura Municipal de Quatis e Deputado Marcelo Queiroz - Foto: Divulgação PMQ

Prefeitura Municipal de Quatis e Deputado Marcelo QueirozFoto: Divulgação PMQ

Publicado 20/02/2025 10:25

Quatis - Quatis recebeu, na última segunda-feira (17), a visita do deputado federal Marcelo Queiroz, que cumpriu uma agenda oficial voltada para a área da saúde. Durante o encontro, realizado no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo 25 de Novembro, foram discutidas estratégias para fortalecer o atendimento à população.

A reunião contou com a presença da vice-prefeita, Ivone Bento, além do secretário de Saúde, Lucas Silva, do secretário de Governo, Diego Boechat, e da chefe da Divisão de Vigilância Sanitária, Fabiana Gonçalves.



Um dos principais temas debatidos foi a ampliação dos serviços voltados à saúde animal, uma pauta amplamente defendida pelo deputado. Entre as propostas apresentadas, destacou-se a criação de uma unidade específica para atender essa demanda, além da contratação de serviços veterinários no município. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o planejamento para essa iniciativa já começou e a expectativa é que sua estruturação tenha início em 2025.



Além das questões relacionadas ao bem-estar animal, o deputado também reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do sistema de saúde em Quatis e anunciou novos investimentos para a área. Segundo o secretário de Saúde, Lucas Silva, a administração municipal segue empenhada em garantir avanços significativos nos serviços oferecidos à população. “Nosso compromisso é continuar promovendo melhorias em diversas frentes da saúde, incluindo o cuidado com os animais. A presença do deputado Marcelo Queiroz reforça a parceria e o apoio para concretizarmos essas ações", destacou.



Os recursos federais destinados ao município têm como objetivo aprimorar a qualidade e a acessibilidade da saúde pública. Durante o encontro, foram abordadas medidas para otimizar os atendimentos e garantir que a população tenha acesso a um serviço mais eficiente. As autoridades ressaltaram a importância desse diálogo para impulsionar melhorias contínuas no setor.