20/02/2025

Quatis - A Prefeitura de Quatis divulgou, esta semana, um balanço sobre o manejo de árvores no município. De acordo com o resultado da pesquisa, 746 árvores em áreas urbanas receberam manutenção, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA). Somente em 2024, o órgão recebeu aproximadamente 155 solicitações administrativas para poda e corte de árvores, sendo 81 referentes a áreas públicas e 74 a propriedades privadas.

O manejo arbóreo envolve diferentes tipos de podas, incluindo a remoção de galhos secos, brotações indesejadas e erva-de-passarinho. Também são realizadas podas para eliminar galhos baixos que dificultam a passagem de pedestres, liberar a iluminação pública e equilibrar a copa das árvores, além da supressão de exemplares que apresentam risco de queda.

A Secretaria destaca que todas as intervenções são feitas com base em uma análise técnica conduzida por especialistas, que avaliam a necessidade de poda ou remoção. Após a vistoria, é emitida uma autorização para a realização do serviço, garantindo a segurança e a preservação da arborização urbana.

Além disso, quando os galhos interferem na rede elétrica, a demanda é encaminhada para a concessionária Light, responsável pelo fornecimento de energia na cidade, que executa o serviço conforme seu cronograma.