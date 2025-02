Ação sobre descarte de resíduos em Quatis - Foto: Divulgação Prefeitura de Quatis

Publicado 14/02/2025 18:47

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis, está promovendo uma atividade de educação ambiental com os moradores da cidade. O tema debatido é sobre o descarte correto de resíduos.

Durante a ação, as equipes da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA) distribuíram a nova tabela da coleta seletiva e conscientizando a população sobre a importância do descarte correto de resíduos. O serviço de coleta seletiva foi retomado no município, e a campanha tem como objetivo informar sobre sua logística e funcionamento.



A equipe da SMSA percorreu todos os bairros para garantir que os moradores recebam as orientações necessárias. A ação conta com a parceria da Cooperativa de Catadores de Quatis (COOPCAQ) e tem como objetivo reforçar a educação ambiental nas comunidades.

A gestão municipal destaca que a separação adequada dos resíduos gera impactos positivos para a qualidade ambiental e fortalece a sustentabilidade local.