Ovitrampas em Quatis (RJ)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 11/02/2025 21:50 | Atualizado 11/02/2025 22:12

Quatis - A Prefeitura de Quatis implantou recentemente armadilhas ovitrampas para monitorar a presença do mosquito Aedes aegypti na cidade. A iniciativa faz parte de um projeto do Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e as secretarias municipais, com o objetivo de combater o transmissor da dengue, zika e chikungunya, através do controle e identificação de focos do inseto na região.

As ovitrampas consistem em recipientes pretos com água e uma substância atrativa à base de levedo de cerveja, simulando um ambiente ideal para a reprodução do mosquito. No interior do recipiente, há uma paleta de madeira onde a fêmea deposita os ovos, facilitando a coleta e análise pela equipe da Vigilância Sanitária e Ambiental (VISA) de Quatis, que monitora a quantidade de ovos para estimar a população do mosquito na cidade.

Após a coleta, as paletas são analisadas e os dados inseridos em um aplicativo desenvolvido pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o CEFET/RJ e a FGV. Esse sistema otimiza a contagem dos ovos e gera mapas de calor que indicam as áreas com maior incidência de reprodução, permitindo que os profissionais de saúde direcionem ações de combate ao vetor com maior eficiência.

Em Quatis, as armadilhas foram distribuídas em 10 bairros e, após quatro semanas de monitoramento, foram coletados 1.179 ovos em 20 pontos de instalação. O levantamento apontou os bairros com maior concentração de ovos: Água Espalhada (243), Boa Vista (184), Loteamento São José (183), Bondarovsky (145), Jardim Independência (112) e São Benedito (91). Esses dados são fundamentais para definir estratégias mais eficazes no controle do Aedes aegypti no município.