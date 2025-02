Publicado 04/02/2025 20:13

Quatis - O município de Quatis alcançou a 9ª posição no Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente (IQSMMA) do ICMS Ecológico de 2024. Essa classificação é baseada em diversos indicadores que avaliam aspectos como qualidade do ar e da água, biodiversidade, saneamento, entre outros.

Para se qualificar nesse índice, Quatis apresentou documentação comprobatória nos critérios que compõem os instrumentos da política ambiental municipal. A cidade obteve destaque em indicadores como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Licenciamento Ambiental.

Segundo a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA), essa conquista, que colocou Quatis entre as 10 cidades mais bem classificadas no ranking estadual, foi resultado de diversas ações e serviços voltados à preservação dos recursos naturais no município.

A equipe responsável ressaltou que as políticas ambientais locais seguem as diretrizes do ICMS Ecológico, um mecanismo estadual que incentiva os municípios a desenvolverem iniciativas voltadas à proteção ambiental. Além disso, o índice estabelece estratégias para promover o desenvolvimento sustentável e a conservação do meio ambiente.