Quatis - A Prefeitura de Quatis está com inscrições abertas para o curso gratuito de Assistente de Controle de Qualidade, oferecido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Firjan SENAI). São disponibilizadas 20 vagas para a capacitação, que será realizada no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis.

Os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos de idade e Ensino Fundamental completo. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. No caso de menores de 18 anos, também é exigida a cópia do RG e CPF do responsável legal.

As aulas têm início marcado para o dia 10 de fevereiro e ocorrerão de segunda a sexta-feira, no horário das 18h às 22h, nas dependências do CATE, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, número 185, no centro de Quatis.