Publicado 16/01/2025 15:12

Quatis - No próximo domingo (19), o distrito de Falcão, em Quatis, será palco do Torneio de Futebol de São Sebastião, destinado à categoria Sub-50.

O evento celebra o Dia de São Sebastião, comemorado em 20 de janeiro, e terá início às 8h, no campo de futebol da comunidade. O torneio é voltado para jogadores com idade a partir de 50 anos.



Organizado pela Prefeitura de Quatis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, o campeonato reunirá quatro equipes em uma competição dividida em duas fases: semifinais e final.



O primeiro jogo da semifinal, às 8h, colocará frente a frente as equipes Terreirão FC e Águia Azul. Logo após, às 9h30, será a vez do confronto entre Falcão FC e Master do Vira Copa. Os vencedores dessas partidas disputarão a grande final, marcada para as 11h.