Publicado 09/01/2025 20:22

Quatis - A Prefeitura de Quatis comunicou, nesta quarta-feira que, a estrada “Quatis x Ribeirão de São Joaquim” será interditada nesta quinta-feira (9), entre as 7h e as 17h. A via, que conecta a sede do município ao distrito, terá um trecho específico fechado para obras emergenciais.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural (SMDEUR), o ponto de interdição fica próximo à subida da Fazenda do José Herzen. O serviço, que inclui o manilhamento da estrada, impossibilitará a circulação de veículos no local.



Para garantir o acesso ao distrito de Ribeirão de São Joaquim durante o período de interdição, duas rotas alternativas estarão disponíveis. A primeira opção é a estrada “Falcão x São Joaquim”, que passa pelo distrito de Falcão. Já a segunda alternativa é utilizar o trajeto “São Joaquim x Estrada do Birro”, com acesso próximo à região de Joaquim Leite.



A Prefeitura orienta os motoristas a seguirem por essas vias alternativas enquanto o serviço emergencial é realizado. A ação visa melhorar a infraestrutura da estrada e garantir maior segurança para os usuários no futuro.