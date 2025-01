Publicado 02/01/2025 23:06

Quatis - Na noite desta quarta-feira, 1º de janeiro, foi realizada a cerimônia de posse dos eleitos de 2024 na Câmara Municipal de Quatis (RJ). A sessão reuniu autoridades locais, familiares e amigos dos empossados no plenário.



Em seu discurso, a vice-prefeita Ivone Bento destacou seu compromisso com a defesa dos servidores públicos e das mulheres que representa. Ela também reafirmou seu empenho em promover a inclusão e a educação, além de continuar suas funções como secretária municipal de educação. Ivone agradeceu ao prefeito pela confiança e ressaltou seu compromisso com a população.

"Assumo meu papel com humildade, visando o desenvolvimento de nossa cidade, sempre próxima do povo, ouvindo e buscando soluções para atender às necessidades da comunidade e construirmos juntos uma cidade justa e acolhedora", afirmou.



O prefeito Aluísio d’Elias, ao agradecer os 4.948 votos conquistados nas eleições de outubro, enfatizou o reconhecimento da população pelo trabalho da gestão. Ele ressaltou o esforço coletivo em prol dos cidadãos de Quatis. "Esta vitória não é só minha, mas de todos que trabalharam para isso. Nosso objetivo é trabalhar sempre pelo povo e para o povo", declarou.



A sessão solene também incluiu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o ano de 2025, composta por Alex d’Elias como presidente, Udson Bombom como 1º vice-presidente, Emerson "Cabeludo" como 2º vice, Marcela Fonseca como 1ª secretária e Leandro Sant’Anna como 2º secretário. Após a posse, a celebração seguiu na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro, com um show da banda BR Biz.



Vereadores Eleitos e Mesa Diretora



Os nove vereadores eleitos foram: Alex D’Elias, Leandro Sant’Anna, Udson Bombom, William Carvalho, Emerson "Cabeludo", Nildinho, Jadenilso "DJ Denilso", Marcela Fonseca e Rogério Eletricista.



A Mesa Diretora para 2025 será composta por: Alex como presidente, Udson Bombom como 1º vice-presidente, Emerson "Cabeludo" como 2º vice, Marcela Fonseca como 1ª secretária e Leandro Sant’Anna como 2º secretário.