Publicado 20/12/2024 18:59

Quatis - A Prefeitura de Quatis marcou presença em no evento desta quarta-feira (18), do governo do Estado do Rio, sobre proteção e recomendações para chuvas intensas, que aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle da Política Militar do Rio de Janeiro (CICC).

O encontro foi uma iniciativa da Defesa Civil Estadual, que teve o objetivo de capacitar equipes da defesa civil dos municípios do estado para a prevenção e resposta a casos de desastres causados por chuvas, que aumentam neste período com a chegada do verão.

No evento, Quatis foi representada pelo coordenador de Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Ordem Urbana (SMOU), Victor Rocha.

O encontro contou ainda com a presença de autoridades, como a do subsecretário estadual de Defesa Civil, o coronel do Corpo de Bombeiros Militar Cel BM Marco Albino Pereira.