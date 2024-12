Prefeitura de Quatis durante reunião em Brasília (DF) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Prefeitura de Quatis durante reunião em Brasília (DF)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 09/12/2024 20:01

Quatis - O secretário de Assistência Social de Quatis, Hélio Ricardo, esteve em Brasília (DF), na última quinta-feira (5), para participar de uma reunião promovida pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social (CONGEMAS).

Conforme informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), essa audiência faz parte de uma série de diálogos organizados pelo CONGEMAS com o objetivo de discutir, junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal, a necessidade de uma política estável e contínua de recursos para o setor.

Durante a reunião, Hélio destacou a importância de considerar o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como um investimento e não como uma despesa: “Para garantir direitos de maneira eficiente, é indispensável contar com recursos financeiros que sejam permanentes e adequados.”

O encontro também contou com a presença de outros participantes, como a presidente do CONGEMAS, Penélope Regina; a vice-presidente, Magali Basile; o diretor do Fundo Nacional de Assistência Social, José Arimatéia; e os deputados federais Hugo Mattos e Rosângela Gomes.