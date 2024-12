Livro "Quatis em Fatos e Fotos ? Uma janela para o passado" é lançado em Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Livro "Quatis em Fatos e Fotos ? Uma janela para o passado" é lançado em QuatisFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 02/12/2024 20:40

Quatis - Na noite do último sábado (30), Quatis foi palco do lançamento do livro "Quatis em Fatos e Fotos – Uma Janela para o Passado". O evento, realizado na Estação Cultural de Quatis, no bairro São Benedito, contou com o apoio da Prefeitura e entrada gratuita.

A ocasião reuniu um grande público, que teve a oportunidade de prestigiar o lançamento da obra em primeira mão, participar de uma sessão de autógrafos com os autores e desfrutar de música ao vivo.



A publicação é assinada por Helena Teixeira Leite, Patrícia Vieira Souza, José Máximo de Souza e Perpétua do Socorro Alves, todos moradores de Quatis. O livro nasceu do desejo de preservar aspectos importantes da história local, reunindo informações que poderiam se perder com o tempo.



Fruto de uma extensa pesquisa documental e baseado em depoimentos, registros e fotografias antigas, a obra é dividida em quatro partes. Ela explora desde as origens do município até a história do cultivo de café no Vale do Paraíba, abordando ainda a trajetória de Quatis rumo à sua emancipação política e administrativa.



O lançamento contou com a presença de diversos moradores e familiares dos autores. O prefeito Aluísio d’Elias prestigiou o evento, acompanhado pela secretária de Educação, Ivone Bento, que também esteve presente para celebrar a iniciativa.