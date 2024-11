Publicado 27/11/2024 22:34

Quatis - A Prefeitura de Quatis, em parceria com o programa RJPET do Governo do Estado do Rio de Janeiro e o CIRAC, vai realizar um Projeto de Castração no município.

O objetivo principal é controlar o aumento da população de cães e gatos, reduzindo o abandono nas ruas e promovendo o bem-estar dos animais, já que a castração traz diversos benefícios para a saúde deles.



As últimas datas de atendimento deste ano serão nos dias 4, 11 e 18 de dezembro. Para cadastrar o seu animal, dirija-se ao Departamento de Vigilância Sanitária com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. O departamento está localizado na Rua Olavo de Castro Lobo, nº 40, no prédio da antiga Casa da Mulher.



Após o agendamento da castração, a equipa responsável entrará em contacto para informar a data, o horário e as orientações necessárias para os cuidados antes e depois da cirurgia.



Caso precise de mais informações, entre em contacto com a Vigilância Sanitária pelo número (24) 99882-2266 ou com a Secretaria de Saúde pelo 0800 202 1033.