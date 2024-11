Publicado 19/11/2024 20:59

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis anunciou, nesta terça-feira (19), a programação oficial para celebrar os 33 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento será realizado de sexta-feira (22) a segunda-feira (25), na Feira da Roça de Quatis, com quatro noites de festa recheadas de atrações musicais, barracas típicas e brinquedos infláveis para a criançada.

A entrada é gratuita, e o evento é aberto ao público, com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, das Secretarias de Estado de Turismo e de Cultura e Economia Criativa e da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).



Sexta-feira (22): Abertura Oficial

A festa começa às 19h com um show de Rafaela Rodrigues, trazendo um repertório repleto de MPB e estilos variados. Em seguida, Juliana de Paula sobe ao palco com um emocionante show de música católica. A programação segue até a meia-noite.



Sábado (23): Sertanejo e Pagode no Clima de Festa

No sábado, os shows começam às 19h com Nathan Reis, que promete muito forró e sertanejo para abrir a noite. Às 21h30, Diogo Senna assume o palco, trazendo muito pagode e outros ritmos. Para encerrar a noite em grande estilo, às 23h30, Cátia Valois apresenta o melhor do sertanejo contemporâneo, incluindo músicas autorais e grandes sucessos. A festa segue até às 3h da manhã.



Domingo (24): Sertanejo Raiz e Forró

A programação de domingo começa às 18h com Os Pereirinhas, levando o melhor do forró para o público. Mais tarde, às 21h30, a dupla local Jô e Samuel apresenta clássicos sertanejos que embalam o município há anos. Para fechar a noite, às 23h30, Bruna Viola sobe ao palco trazendo a essência do sertanejo raiz e clássicos inesquecíveis do gênero. A festa também vai até às 3h da manhã.



Segunda-feira (25): Encerramento no Dia do Aniversário

Na segunda-feira, dia do aniversário da cidade, a festa começa às 19h com a Banda BR Biz, misturando MPB e pop rock. Às 21h, Hellen Reis anima o público com sucessos de sertanejo, axé e pop. Para finalizar a celebração, às 23h30, o grupo Bom Gosto sobe ao palco com muito pagode, garantindo o encerramento da festa com animação e estilo. O evento termina às 1h da manhã.



DJs e Animação nos Intervalos

Todos os dias, o DJ Vinny Alves garante a festa nos intervalos, tocando hits atuais e mantendo o público dançando durante toda a programação.