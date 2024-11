Publicado 07/11/2024 21:22

Quatis - A Prefeitura de Quatis abriu inscrições para a 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente (CMMA), que ocorrerá em 7 de dezembro, às 9h, no plenário da Câmara Municipal.

Esta conferência faz parte das etapas preparatórias para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA) e busca estimular a participação da comunidade na criação de propostas para enfrentar desafios climáticos, além de eleger os delegados que representarão o município na etapa estadual.



Com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”, a conferência abordará cinco eixos principais: mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental. O evento é gratuito e aberto ao público com mais de 16 anos. Interessados devem se inscrever até 5 de dezembro.

Durante a conferência, os participantes poderão propor soluções para os cinco eixos da CNMA, com até dez propostas municipais, sendo duas para cada eixo. As sugestões serão enviadas à Comissão Organizadora Estadual e incluídas no Caderno de Propostas a ser discutido nas conferências estaduais. A participação fortalece a governança ambiental local e permite que o município influencie políticas ambientais estaduais e nacionais, impactando a gestão ambiental em uma escala maior.