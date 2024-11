Publicado 05/11/2024 19:28

Quatis - A Prefeitura de Quatis anunciou, nesta terça-feira (5), que está convocando a comunidade escolar para participar da eleição de diretores da Rede Municipal de Ensino para o biênio 2025/2026.



As eleições serão realizadas nos dias 27 e 28 de novembro em todas as unidades escolares do município. Podem votar os membros da comunidade escolar de Quatis, incluindo estudantes, pais ou responsáveis, além de servidores e funcionários efetivos, a partir dos 16 anos.



Confira abaixo o calendário de votação:



27 de novembro

- 7h30 às 17h30: Escolas com funcionamento em dois turnos

- 18h às 21h: Escola Municipal Pessoa de Barros



28 de novembro

- 7h30 às 16h: Escolas com funcionamento em dois turnos

- 18h às 21h: Escola Municipal Pessoa de Barros



Mais informações sobre o processo eleitoral podem ser consultadas no Edital CEC nº 001/2024, disponível na página 14 da edição nº 919 do Diário Oficial Eletrônico, acessível pelo Portal da Transparência no site oficial da Prefeitura de Quatis. Para mais detalhes, a Secretaria Municipal de Educação (SME) está disponível pelo telefone 0800 202 1033.