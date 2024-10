Corrida em homenagem a Nossa Senhora do Rosário reúne moradores em Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Quatis

Publicado 29/10/2024 20:16

Quatis - A 2ª Corrida Nossa Senhora do Rosário, realizada em Quatis na manhã deste domingo (27), foi marcada por um grande número de participantes e uma celebração à padroeira da cidade. Promovido pela Prefeitura, o evento combinou esporte e fé ao longo de uma corrida de 7,5 km e uma caminhada de 3 km, com percurso que começou na Praça Dr. Teixeira Brandão e seguiu até o Parque Natural Municipal Horto dos Quatis.

Mais de 200 participantes, incluindo atletas locais e de cidades vizinhas, participaram desta edição. Após a prova, todos os corredores receberam medalhas, enquanto os primeiros colocados foram premiados com troféus nas categorias gerais e por faixas etárias.

A cerimônia contou com um momento religioso liderado pelo Padre Clésio, pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário, e com a presença do prefeito Aluísio d’Elias, que ressaltou a importância de unir esporte e devoção. “Ver novamente essa Corrida Nossa Senhora do Rosário cheia, com muita gente vindo aqui, com a participação também de moradores de Quatis e celebrar a nossa padroeira é muito importante,” afirmou o prefeito.

A inscrição foi gratuita, porém os participantes contribuíram com 3 kg de alimentos não perecíveis destinados à Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Os inscritos receberam um kit atleta com camiseta personalizada e chip para cronometragem eletrônica. O resultado final foi divulgado no site da Corrida e Aventura, onde as inscrições também foram realizadas.