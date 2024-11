Publicado 31/10/2024 18:40

Quatis - Neste domingo, dia 3 de novembro, Quatis (RJ) recebe o festival internacional “Dança em Trânsito”, que terá início às 19h na Praça Doutor Teixeira Brandão, no centro. O evento contará com diversas apresentações e espetáculos de dança, com entrada gratuita e aberta para todos os públicos.

Promovido pelo Espaço Tápias, o festival tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Volkswagen, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, além do apoio da Prefeitura de Quatis.

O “Dança em Trânsito” busca valorizar a dança contemporânea e incentivar a democratização da arte, levando a expressão artística tanto a grandes centros urbanos quanto a pequenas localidades do interior do Brasil, seja em teatros ou espaços ao ar livre.

O evento convida a comunidade a prestigiar a dança como forma de integração cultural, abrindo espaço para que mais pessoas tenham acesso a essa manifestação artística.

Com essa iniciativa, o festival reafirma seu compromisso de tornar a dança acessível, promovendo o desenvolvimento cultural em cada cidade por onde passa.