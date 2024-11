Prefeitura de Quatis promove atividades de conscientização ao câncer de mama - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Quatis

Publicado 31/10/2024 18:36

Quatis - Na última semana, a Prefeitura de Quatis realizou dois eventos em apoio à campanha Outubro Rosa, que promove a conscientização e o combate ao câncer de mama. As atividades foram realizadas na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário, e na Quadra Poliesportiva Jair da Rosa Pinto, no bairro Mirandópolis, sendo gratuitas e abertas ao público.

Durante os eventos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) organizou palestras educativas conduzidas por enfermeiros e profissionais de saúde, focadas na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Os participantes receberam orientações e esclarecimentos sobre a importância do diagnóstico precoce.

O público também teve a oportunidade de participar de uma aula aberta com atividades físicas e recreativas, oferecidas pelo projeto “Esporte é Mais Saúde”. A programação contou com a presença de alunas do programa Academia da Saúde de Quatis, incentivando o bem-estar físico.

De acordo com a SMS, o propósito das ações foi enfatizar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, além de promover a prática de esportes como forma de fortalecer a saúde e elevar a autoestima das mulheres, apoiando o movimento da campanha Outubro Rosa.

Esses eventos integram o compromisso da Prefeitura de Quatis em oferecer saúde e qualidade de vida, lembrando a todos sobre os cuidados e a atenção necessários para a prevenção do câncer de mama.