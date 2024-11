Publicado 01/11/2024 16:43

Quatis - Na próxima segunda-feira, dia 4, a Prefeitura de Quatis e a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) realizarão a Ação Cívico-Social (ACISO) no município.

O evento terá início às 8h, no Parque da Cidade e na Unidade de Saúde ESF IV Conselheira Neuza Pacheco, localizada no bairro Jardim Polastri. Esta iniciativa da AMAN tem como objetivo oferecer apoio e assistência às comunidades em colaboração com prefeituras e outras entidades.



Durante a ação, serão oferecidos diversos atendimentos médicos e serviços de saúde, incluindo consultas em pediatria, odontologia e clínica geral, disponíveis sem necessidade de agendamento prévio.

Para atendimento com o ortopedista, será necessário realizar o agendamento antecipado nas Unidades de Saúde do município, onde os moradores podem solicitar a marcação diretamente na unidade de referência.



Além dos serviços de saúde, a programação inclui uma apresentação da banda sinfônica da AMAN, que será realizada no Parque da Cidade, com entrada gratuita para o público.