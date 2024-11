Publicado 01/11/2024 16:37 | Atualizado 01/11/2024 16:38

Quatis - A Prefeitura de Quatis, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), organizou uma programação especial com duas oficinas gratuitas voltadas para o desenvolvimento profissional dos empreendedores locais.

Os temas são sobre atendimento ao público e Marketing Digital, e têm como objetivo capacitar os participantes para aprimorar a gestão dos seus negócios e promover o crescimento educacional no município.



A oficina de Atendimento ao Público vai acontecer no dia 11 de novembro, e a de Marketing Digital será realizada no dia 12, ambas das 19h às 22h. Os encontros acontecerão no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro, com entrada gratuita e aberta ao público.



Essas capacitações buscam fornecer ferramentas para uma gestão mais eficaz, aprimorando as habilidades dos empreendedores na área de atendimento e nas estratégias de marketing digital. A iniciativa oferece uma oportunidade para que empreendedores e interessados adquiram conhecimentos essenciais para o sucesso de seus negócios, fortalecendo o setor local.



Essa parceria entre a Prefeitura e o Senac reforça o compromisso com o progresso educacional e econômico de Quatis, incentivando a profissionalização e o desenvolvimento de novas competências entre os participantes.