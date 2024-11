Alunos de Quatis participam de ação de segurança no trânsito - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 06/11/2024 21:06

Quatis - Na última sexta-feira (1), alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Profª Julieta Pereira Sampaio, em Quatis (RJ), participaram de uma ação educativa sobre segurança no trânsito.

Promovida pela Prefeitura, a atividade teve como tema o uso de celular ao volante e ocorreu na Praça dos Expedicionários, no centro da cidade. Com o apoio de agentes da Patrulha Escolar, os estudantes distribuíram panfletos informativos e conversaram com motoristas, incentivando-os a adotarem práticas seguras no trânsito.



A ação integra a Campanha de Educação de Trânsito, organizada pelo Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), que busca conscientizar motoristas e promover atividades educativas voltadas à segurança viária com o envolvimento das escolas.

Nesta edição, o foco foi o impacto do uso do celular enquanto se dirige, destacando estudos que apontam um risco duas vezes maior de acidentes para motoristas que utilizam o aparelho na condução.



A Secretaria Municipal de Ordem Urbana (SMOU) reforçou a importância de iniciar a educação sobre segurança no trânsito desde cedo, por meio de campanhas e atividades de conscientização. Segundo a SMOU, incluir a comunidade escolar em ações desse tipo é essencial para promover hábitos responsáveis e seguros no trânsito, contribuindo para a formação de uma sociedade mais consciente.