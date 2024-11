Quatis marca presença no G20 Social - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 19/11/2024 20:50 | Atualizado 19/11/2024 20:52

Quatis - A Prefeitura de Quatis participou do primeiro dia do G20 Social, evento realizado no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 16 de novembro. Este encontro antecedeu a Cúpula do G20, que neste ano ocorre na capital carioca.

Na última quinta-feira (14), a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente de Quatis (SMSA) marcou presença, contribuindo nas discussões sobre os eixos temáticos propostos pela presidência brasileira ao G20. A equipe participou especificamente no eixo relacionado ao “Enfrentamento às Mudanças Climáticas e Transição Energética Justa”.



O G20 Social foi idealizado para ampliar a participação de atores não-governamentais nos processos decisórios e nas atividades do G20. Sob o lema “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”, estabelecido pela presidência brasileira, o evento trouxe à tona debates sobre sustentabilidade e inclusão.



A equipa da SMSA também esteve presente na Abertura do Espaço Conexão 2030 e na Cerimônia de Premiação do Desafio ODS. Na ocasião, o município de Quatis foi reconhecido com um certificado de participação na capacitação “Desafios dos ODS”, promovida pela ONU-Habitat.



Essa formação reuniu cidades que implementam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em seus projetos locais, reforçando a integração das ações municipais com os compromissos globais. Esse reconhecimento evidencia o esforço de Quatis em alinhar suas políticas públicas às metas de sustentabilidade globais.