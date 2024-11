Quatis arrecada 800 kg de alimentos para doação - Foto: Divulgação/ PMQ

Publicado 11/11/2024 21:51

Quatis - Na última quinta-feira (7), a Prefeitura de Quatis realizou a entrega de mais de 800 kg de alimentos não perecíveis para a Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Os alimentos foram arrecadados durante a 2ª Corrida Nossa Senhora do Rosário, realizada em 27 de outubro, em homenagem à padroeira do município.



De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SMCET), a corrida arrecadou um total de 827 kg de alimentos. Para participar do evento e receber o kit atleta, cada inscrito doou, no mínimo, 3 kg de alimentos.

Entre os itens entregues à Igreja Matriz estavam arroz, feijão, trigo, fubá, macarrão, açúcar e leite, produtos que serão distribuídos a entidades e comunidades carentes da região.



Segundo a prefeitura, a doação reforça o compromisso do governo municipal e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário com o apoio social, direcionando os recursos obtidos no evento esportivo para ações que beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade.