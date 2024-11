Publicado 07/11/2024 21:26

Quatis - A Prefeitura de Quatis informou, nesta quinta-feira (7), que o ônibus da Justiça Itinerante estará disponível para atendimento amanhã, dia 8 de novembro. De acordo com o cronograma, o serviço é oferecido exclusivamente às sextas-feiras de cada mês, com exceção dos períodos de feriados ou recessos. Os atendimentos acontecerão das 9h às 15h, na Avenida Nossa Senhora do Rosário, em frente à Igreja Matriz, no Centro da cidade.

A Justiça Itinerante é uma iniciativa do Tribunal de Justiça que visa levar serviços jurídicos a quem mais necessita. Nesse projeto, a Defensoria Pública desempenha um papel essencial, fornecendo orientação e suporte jurídico a pessoas que não têm condições de contratar um advogado. A ideia é facilitar o acesso à resolução de questões de menor complexidade, promovendo audiências no próprio local de atendimento.

Esse atendimento itinerante permite que problemas jurídicos sejam solucionados de forma mais ágil e próxima da comunidade, especialmente para aqueles que vivem longe dos fóruns tradicionais. A Justiça Itinerante contribui para um atendimento inclusivo, levando soluções práticas e acessíveis para moradores de regiões com pouca infraestrutura jurídica.