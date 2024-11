Publicado 19/11/2024 20:43 | Atualizado 19/11/2024 20:44

Quatis - Moradores atendidos pelas unidades de saúde Clínica da Família e ESF III Ana Greice, poderão participar, na próxima quarta-feira (20), do Mutirão de Ultrassonografias voltado aos usuários dessas unidades. O evento será realizado a partir das 8h, na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário.

Serão ofertadas 80 vagas para os atendimentos. Os moradores das áreas cobertas por essas unidades devem procurar sua unidade de referência para verificar a disponibilidade e realizar o agendamento, caso ainda haja vagas.

Para quem já marcou o exame, é importante confirmar o horário com a sua unidade de saúde e ficar atento para não perder o dia do atendimento. Este é um esforço da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso a exames importantes para a saúde da população.