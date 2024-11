Filme 'O Expresso Polar' é exibido em ginásio de Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 22/11/2024 20:18

Quatis - Na noite de ontem (21), o Ginásio Poliesportivo João Batista de Oliveira foi palco da exibição do filme O Expresso Polar. A atividade integrou o projeto Cine Tela, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com apoio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ) e do Programa Cidade Integrada.

O evento proporcionou um momento especial para as famílias, transformando o ginásio em um verdadeiro cinema. O espaço contou com um telão, cadeiras confortáveis e uma atmosfera acolhedora, tudo preparado para oferecer uma experiência imersiva e agradável.

As crianças aproveitaram a noite com muita diversão e alegria. Além do filme, o público foi presenteado com pipoca e bebidas distribuídas gratuitamente, tornando a ocasião ainda mais especial.

A iniciativa busca democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento, levando eventos de qualidade a diferentes comunidades do estado. O projeto Cine Tela reforça o compromisso com a inclusão cultural, proporcionando momentos de lazer e interação social.