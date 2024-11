Publicado 21/11/2024 17:31 | Atualizado 21/11/2024 17:31

Quatis - A Prefeitura de Quatis vai receber nesta sexta-feira (22), o ônibus da Justiça Itinerante. Segundo o cronograma, o atendimento ocorre exclusivamente às sextas-feiras de cada mês, exceto nos períodos de recesso e feriados.

A Justiça Itinerante é uma iniciativa promovida pelo Tribunal de Justiça que busca levar atendimento jurídico até a população. Nesse contexto, a Defensoria Pública desempenha um papel essencial ao oferecer assistência gratuita às pessoas que não têm condições financeiras para contratar um advogado.



Esse serviço é voltado para a resolução de questões jurídicas de menor complexidade, promovendo audiências diretamente no local. Isso permite que os problemas sejam solucionados de forma mais ágil, beneficiando quem precisa de um acesso rápido à Justiça.



O projeto também é uma forma de aproximar os serviços judiciais das comunidades que não possuem fóruns próximos, garantindo maior inclusão e acesso aos direitos. Essa descentralização facilita a vida dos cidadãos, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento.



O local de funcionamento será na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, em frente à Igreja Matriz, com horário de atendimento das 9h às 15h.