Publicado 27/11/2024 22:37

Quatis - O Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental de Quatis foi reconhecido com a categoria “ouro” na primeira edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024, promovido pelo Ministério da Educação (MEC).

A iniciativa faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e tem como objetivo premiar Secretarias de Educação de estados e municípios que desenvolvem ações voltadas para o estímulo à alfabetização, destacando o empenho das administrações públicas na melhoria da educação infantil.



O resultado preliminar foi divulgado na última sexta-feira, 22 de novembro. Nesta primeira edição, participaram 26 estados e o Distrito Federal, totalizando 4.578 municípios avaliados.

O Selo é dividido em três categorias: bronze (45 a 64 pontos), prata (65 a 84 pontos) e ouro (85 a 100 pontos). Quatis conquistou a categoria máxima ao atingir 95 pontos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), essa conquista é fruto de diversas ações implementadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Entre os principais destaques estão a formação continuada para professores e gestores, projetos de alfabetização e iniciativas que incentivam a leitura literária, fatores que contribuíram para que o município atingisse esse importante reconhecimento.