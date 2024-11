Publicado 29/11/2024 20:47

Quatis - A Prefeitura de Quatis vai realizar a inauguração da exposição “Uma Viagem ao Passado”, que promete encantar os visitantes com réplicas de trens de passageiros e objetos históricos relacionados à antiga ferrovia da região.

A abertura do evento está marcada para a próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 18h, na Estação Cultural, localizada na Rua Coronel José Leite, no bairro São Benedito. O espaço, conhecido como a antiga Estação Ferroviária, é um marco histórico que reforça a conexão da cidade com suas raízes ferroviárias.



A cerimônia de abertura contará com a presença especial de ex-ferroviários, que compartilharão memórias e histórias sobre os tempos em que a ferrovia desempenhava um papel fundamental no transporte e no desenvolvimento da cidade. Além disso, os expositores responsáveis pela curadoria da mostra estarão disponíveis para apresentar as peças e explicar o contexto histórico de cada uma delas.



Para enriquecer ainda mais a experiência, os alunos do projeto "Tocar, Cantar e Encantar", da Corporação Musical Nossa Senhora do Rosário, realizarão uma apresentação especial de música instrumental durante a inauguração. O grupo de cordas promete criar uma atmosfera nostálgica e emocionante para todos os presentes, reforçando o caráter cultural do evento.



A exposição ficará aberta ao público até o dia 7 de dezembro, com visitação gratuita das 8h às 16h30. É uma oportunidade única para os moradores de Quatis e visitantes da região conhecerem mais sobre a história da ferrovia, que foi um importante motor de crescimento para o município e deixou um legado marcante na memória coletiva da comunidade.



A Prefeitura reforça o convite a todos que desejam mergulhar em uma jornada no tempo, apreciando as relíquias da época ferroviária e prestando homenagem àqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho nas linhas férreas.