Quatis - Na manhã desta quarta-feira (27), alunos e funcionários da Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias, em Quatis, participaram de um simulado de evacuação para situações emergenciais.

A atividade teve como objetivo preparar a comunidade escolar para responder adequadamente a situações como desastres naturais ou outras emergências inesperadas.



A ação integra o projeto “Escolas Seguras”, promovido pela Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro. Durante o exercício, a equipe da Defesa Civil orientou os participantes sobre medidas de segurança que devem ser adotadas em situações de risco, como incêndios, terremotos ou acidentes internos.



De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil de Quatis, cerca de 230 pessoas, entre estudantes e funcionários da escola, participaram do simulado. A evacuação do prédio até o ponto de encontro designado foi concluída em aproximadamente 4 minutos e 25 segundos, demonstrando a eficiência do treinamento.