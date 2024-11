Publicado 29/11/2024 21:04

Quatis - Na manhã da última quinta-feira (28), o município de Quatis recebeu a 11ª Reunião Regular da Comissão Intergestores Regional (CIR) do Médio Paraíba. O evento aconteceu no Hotel Fazenda Lagos do Vale e contou com a presença de gestores e representantes das Secretarias de Saúde das cidades da região, que se reuniram para discutir propostas e planejar ações conjuntas na gestão de políticas públicas de saúde.

A CIR do Médio Paraíba promove encontros mensais, realizados em sistema de rodízio entre os municípios da região. Neste mês, Quatis foi o anfitrião da reunião, que teve como principal objetivo apresentar e debater pautas importantes relacionadas à ampliação e melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população.

Durante o encontro, o município de Quatis destacou duas propostas relevantes. A primeira foi o credenciamento da modalidade de Serviço de Saúde Bucal nas Unidades de Estratégia da Saúde da Família (ESF) V, III e IV. A segunda proposta abordou o credenciamento da nova Unidade de Saúde ESF VI, localizada no bairro Pilotos. Ambas as pautas foram apresentadas para avaliação e consenso entre os gestores da região.

Além dos representantes de Quatis, estiveram presentes no evento gestores das cidades de Resende, Volta Redonda, Valença, Piraí, Pinheiral, Rio Claro, Porto Real e Barra Mansa. Também participaram representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA), que têm papel fundamental no apoio e no alinhamento das políticas de saúde regionalizadas.