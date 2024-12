Publicado 02/12/2024 20:26

Quatis - Em razão da campanha Dezembro Vermelho, dedicada à conscientização e combate ao HIV e à Aids, a Prefeitura de Quatis realizará, no dia 11 de dezembro, uma ação de testagem rápida para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A iniciativa, voltada exclusivamente para os moradores da cidade, será gratuita e ocorrerá na Clínica da Família, localizada no bairro Nossa Senhora do Rosário. Os testes serão oferecidos durante a manhã, das 9h às 12h.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação tem como objetivo ampliar o acesso a serviços de saúde e reforçar os cuidados preventivos da população, alinhando-se às diretrizes da campanha, que também lembra o Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado anualmente em 1º de dezembro.