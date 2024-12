Publicado 02/12/2024 21:00

Quatis - Dois homens sofreram uma tentativa de homicídio, em Quatis (RJ). O caso aconteceu na noite de domingo (1), na Rua Delfim Fróes, no centro do município.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, já havia uma equipe de investigação, que informou que as vítimas tinham sido levadas para o Hospital de Quatis. Outra equipe permaneceu no local para preservar a cena do crime até a chegada da perícia, enquanto outra viatura se deslocou até o hospital.



No hospital, a equipe fez contato com a enfermeira-chefe, que confirmou a entrada de duas vítimas de ferimentos por arma de fogo. Um dos feridos apresentava lesões no rosto e no braço, enquanto o outro foi atingido na região lombar.



Uma testemunha, que estava no banco traseiro do veículo onde as vítimas estavam relatou que, ao passarem em frente a um depósito de bebidas, um indivíduo disparou várias vezes contra o carro. Após a perícia no local, o veículo foi recolhido para a delegacia.



Após o atendimento inicial no Hospital de Quatis, as vítimas foram transferidas para o Hospital de Resende, onde permanecem sob observação. A testemunha prestou depoimento na delegacia e foi liberada em seguida.