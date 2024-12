Praça Dr. Teixeira Brandão, Quatis (RJ) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Praça Dr. Teixeira Brandão, Quatis (RJ)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 06/12/2024 19:16 | Atualizado 06/12/2024 20:12

O município de Quatis (RJ) conquistou a classificação A no Índice de Situação Previdenciária (ISP), divulgado nesta sexta-feira (6). Este indicador, desenvolvido pelo Ministério da Previdência Social, avalia a saúde financeira e a gestão dos regimes próprios de previdência dos municípios e estados brasileiros.



A classificação A no ISP é atribuída apenas a municípios que demonstram elevado nível de cumprimento das obrigações legais e atuam de forma sustentável na manutenção de seus regimes de previdência. Com cerca de 14 mil habitantes, Quatis comemora a conquista de um trabalho dedicado e estratégico, com a implementação de melhorias no controle dos recursos e aprimoramento nos processos administrativos.

O ISP utiliza uma escala de A a D, sendo:

- A: Gestão altamente eficiente, sustentável e em conformidade com as normas.

- B: Gestão boa, com pequenos ajustes necessários.

- C: Gestão que apresenta falhas relevantes e precisa de melhorias.

- D: Gestão deficiente, com risco elevado de insustentabilidade.



Segundo o documento divulgado pelo Governo Federal, os resultados do ISP são fundamentais para gestores públicos, conselheiros e todos os envolvidos na administração dos RPPS, pois ajudam a identificar pontos fortes e áreas que precisam de melhorias, incentivando uma gestão mais eficiente e transparente.

A aplicação responsável dos recursos, o planejamento financeiro rigoroso e a atenção às auditorias contribuíram para que Quatis se destacasse entre os municípios da região. Isso não apenas assegura a sustentabilidade do sistema previdenciário, mas também fortalece a confiança dos servidores públicos e dos aposentados.