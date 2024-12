Publicado 05/12/2024 22:06

Quatis - Neste sábado (7), Quatis recebe mais uma edição da FeirArte, a tradicional Feira de Artesanato promovida pela Prefeitura Municipal. O evento será realizado na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro, das 9h às 14h, oferecendo uma programação variada para toda a família.

A primeira edição de dezembro contará com atrações musicais especiais, incluindo a apresentação do Trio Brazuca e da Corporação Musical Nossa Senhora do Rosário, que prometem animar o público com repertórios diversificados.

Além das apresentações musicais, a feira terá diversão garantida para as crianças, com brinquedos infláveis disponíveis durante todo o evento. Para os adultos, as barracas de artesanato e gastronomia trarão uma variedade de produtos e sabores locais.

A FeirArte é uma oportunidade para conhecer artesãos da região, adquirir peças exclusivas e saborear pratos típicos. O evento é gratuito e aberto ao público.