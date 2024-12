Publicado 06/12/2024 19:37

Quatis - Neste sábado, dia 7 de dezembro, Quatis dará início ao aguardado “Natal Luz Quatis 2024”. A programação começa às 20h, com atividades concentradas na Praça Dr. Teixeira Brandão e na Praça Getúlio Vargas, ambas localizadas no coração da cidade.

A abertura oficial promete encantar os moradores e visitantes com o tradicional acendimento das luzes de Natal, a chegada especial do Papai Noel e um show emocionante da dupla Julinho Marassi e Gutemberg. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.



Realizado pela Prefeitura Municipal de Quatis, o “Natal Luz Quatis” chega à sua quarta edição consecutiva, consolidando-se como uma tradição desde 2021. O projeto tem como objetivo principal celebrar o espírito natalino por meio de decorações encantadoras e enfeites iluminados, além de fomentar o turismo e proporcionar momentos de lazer e confraternização para a população durante as festividades de fim de ano.

Neste ano, a iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).



A programação da abertura inclui atividades imperdíveis. O evento começa na Praça Dr. Teixeira Brandão, às 20h, com o acendimento oficial das luzes natalinas e a chegada do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos. Em seguida, às 21h30, a festa continua na Praça Getúlio Vargas (também conhecida como Praça da Matriz), onde a dupla Julinho Marassi e Gutemberg se apresentará em um show que promete animar o público.



Os dois espaços estarão conectados por um belo corredor de luzes na Rua Nossa Senhora do Rosário, oferecendo aos visitantes uma experiência mágica e repleta do encanto natalino. Toda a decoração foi cuidadosamente planejada para criar um ambiente festivo e acolhedor, ideal para passeios em família e encontros entre amigos.



Programação detalhada:

- Praça Dr. Teixeira Brandão, Centro

- 20h: Acendimento oficial das luzes natalinas e chegada do Papai Noel



- Praça Getúlio Vargas (Praça da Igreja Matriz), Centro

- 21h30: Show com Julinho Marassi e Gutemberg



O “Natal Luz Quatis 2024” promete ser um marco nas festividades da cidade, unindo tradição, beleza e momentos inesquecíveis para todos os presentes.