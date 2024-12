Publicado 05/12/2024 22:19

Quatis - Na última segunda-feira (2), a Escola Municipal Profª Julieta Pereira Sampaio, em Quatis, realizou a cerimônia de formatura dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

O PROERD é um programa de alcance nacional, com foco na prevenção ao consumo de substâncias como álcool, tabaco e outras drogas, além de abordar temas ligados à cidadania e convivência saudável. Desenvolvido em parceria com as escolas públicas, ele busca equipar os estudantes com conhecimentos que os ajudem a tomar decisões seguras e responsáveis.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a formatura simboliza o sucesso de mais uma edição do programa, que tem sido uma importante ferramenta no combate às drogas dentro do ambiente escolar. A iniciativa é conduzida por policiais militares especialmente treinados para essa missão, proporcionando uma abordagem educativa e preventiva.



Em Quatis, o programa foi coordenado pelo sargento Marcelo Nunes, que ministrou as aulas semanalmente durante um período de aproximadamente quatro meses. As atividades foram desenvolvidas diretamente em sala de aula, onde os alunos aprenderam por meio de dinâmicas interativas e orientações práticas.



A Prefeitura de Quatis e a SME destacaram a relevância do PROERD como uma ação fundamental para fortalecer a segurança e o bem-estar das crianças, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios da sociedade.