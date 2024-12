Alunos do Ciep 492 participam de encerramento do projeto 'Escola Verde' - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 10/12/2024 21:37

Quatis - Os alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental do CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado d’Elias, em Quatis (RJ), participaram do encerramento do projeto “Escola Verde” na última sexta-feira (6). A iniciativa, promovida pela Nissan, tem como objetivo incentivar a educação ambiental na comunidade escolar do Sul Fluminense.

O evento contou com uma programação diversificada, incluindo sessão de autógrafos de livros escritos pelos próprios estudantes, exposição de trabalhos e diversas apresentações culturais. As atividades abordaram temas ambientais integrados à proposta do programa, como energia limpa, compostagem, telhado verde e conservação da natureza.

O “Escola Verde” também destaca o compromisso da Nissan com a sustentabilidade, alinhando-se ao plano estratégico Nissan Ambition 2030, que busca construir um futuro mais limpo, seguro e inclusivo. Em Quatis, o projeto foi realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e fundamentou-se nos princípios de sustentabilidade, utilizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) como referência.