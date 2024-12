Publicado 11/12/2024 23:24

Quatis - A Prefeitura Municipal de Quatis realizou, na manhã do último sábado (7), a 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente da cidade. O evento aconteceu na Câmara Municipal, foi gratuito e aberto ao público acima de 16 anos.

"Emergência climática: O Desafio da Transformação Ecológica" foi o tema da conferência, que teve como objetivo discutir propostas e ações relacionadas a temas ambientais para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Durante o evento, também houve uma palestra sobre o assunto com o biólogo e doutor em Ciências Ambientais, Rafael Alves Esteves.

Nessa segunda edição, o público foi dividido em grupos e cada equipe levantou propostas no eixo escolhido, que tiveram temas como Mitigação, Adaptação e preparação para desastres, Justiça Climática, Transformação Ecológica e Governança e Educação Ambiental.

De acordo com a Prefeitura Municipal, as propostas debatidas serão encaminhadas para o Governo do Estado para serem apresentadas na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA).