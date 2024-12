Almoço especial para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino de Quatis - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Almoço especial para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino de QuatisFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Quatis

Publicado 23/12/2024 20:00

Quatis - A Prefeitura de Quatis promoveu, na última terça-feira (17), um almoço especial de confraternização para marcar o encerramento do ano letivo e celebrar a magia do Natal. O evento reuniu alunos e funcionários das escolas da Rede Municipal de Ensino, proporcionando um momento de união e festividade para toda a comunidade escolar.

O cardápio preparado para a ocasião teve como destaque os pratos típicos da tradicional ceia natalina brasileira. Além disso, a refeição foi complementada com frutas frescas, sobremesas variadas e bebidas, criando um ambiente acolhedor e festivo que reforçou o espírito natalino.

De acordo com o Departamento de Nutrição Escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação (SME), a iniciativa buscou também valorizar a qualidade da merenda oferecida aos estudantes. O momento especial foi pensado para trazer algo diferente à rotina das crianças, promovendo um dia inesquecível de celebração e confraternização.

Com ações como esta, a Prefeitura de Quatis reforça seu compromisso com a educação e o bem-estar dos alunos, investindo em experiências que vão além do aprendizado em sala de aula.